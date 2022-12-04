Билялетдинов: «Ак Барс» год просил меня вернуться. А я немножко привык бездельничать

Тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над московским «Динамо» (3:2 ОТ) рассказал о том, что руководство казанцев год просило его вернуться.

«Помогать буду Бабенко, как себе. Всё, что надо, буду делать. Понимаю, что ребятам нужна поддержка. На какой срок – посмотрим. На сегодняшний день именно так. Три года не работал? Ну тут с Олегом Валерьевичем такая ситуация произошла. В течение года меня менеджер «Ак Барса» просил, чтобы я вернулся, помог. Никакого перетягивания одеяла не будет. Есть главный тренер, который работает, моя задача – помочь. Так что ничего тянуть на себя не буду.



Конечно, я привык немножко бездельничать, и мне это нравилось, откровенно говоря. В то же время, я окунулся в свою работу, и она приносит мне определённое удовольствие. Мне нравится общаться с игроками, с тренерским составом. Я не навязываю свои мысли, но их высказываю. А то, что я на лавочке сегодня — это обстоятельства заставили принять такое решение.



Летом я не думал о том, что в результате встану на лавку. Можно ли меня представить в следующем сезоне главным тренером? Я далеко не загадываю, пока меня устраивает то, что есть сейчас», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.