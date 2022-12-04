«Яйца в кулак — и на пятак». Р. Ротенберг — об установке СКА при счёте 0:3
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Куньлунем» (4:3 Б) и рассказал об установке на третий период матча.
«Боевая игра, соперник играл в канадской манере. Они показали хороший пример того, как можно добиваться результата — играть правильно, много бросать на гол. Нам пришлось преодолеть много сложностей. Ребята молодцы, был серьёзный разговор в раздевалке. На третий период была установка «яйца в кулак — и на пятак». Ребята это выполнили. Благодарность команде, готовимся дальше. Это даст нам силы и эмоции на следующие игры», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Питерские армейцы продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 65 очков.
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