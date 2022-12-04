Игорь Никитин: никто контролировать игру на сто процентов не может, кроме боженьки

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (4:1).
«Забили голы, которые сделали разницу в игре, это самое главное. В меньшинстве парни сражались, вратарь подчищал, когда они ошибались. В принципе, ничего нового, из этого хоккей и состоит. Мы контролировали игру с первых минут? Это громко сказано. Никто контролировать игру на сто процентов не может, кроме боженьки. То, что старались и в атаке создавать, и обороне отрабатывать, дало нам преимущество в те моменты, которые создавались. Несколько моментов мы сыграли не по игре определённые вещи. Где нужно было сыграть не просто проще, а правильнее. Не получить меньшинство, не дать сопернику получить импульс. Но в эти моменты ребята помогали вратарю.
Быстрые голы на старте второго периода — стечение обстоятельств. В раздевалке делался акцент на вещах, которые мешают или наоборот, помогают вести игру. Хоккей — это такая игра, когда одна команда ошибается, другая может за это наказать. Сегодня мы смогли наказать. Думаю, на игре в Казани у нас было столько же эмоций, как и сегодня. График сейчас достаточно непростой, чтобы на какую-то команду особенно настраиваться. Есть, конечно, дерби… Но я не ощутил разницы, Казань или Нижнекамск. От физиологии никто не уйдёт, и мы в том числе. Мы сейчас опытным путём эти моменты проходим, вроде того, что не было перерыва осенью. На своих шишках всё приходится», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.
«Локомотив» с 52 набранными очками занимает третье место в таблице Западной конференции.
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