Нападающий «Ак Барса» Галиев: отставка Знарка — негативное событие

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал матч с московским «Динамо» (3:2 ОТ) и рассказал об отставке бывшего главного тренера казанцев Олега Знарка.

«После смены тренера глобально что-то поменялось в подходе к игре? Я бы не сказал, что мы что-то поменяли. Против «Локомотива» играли так же – и раскат, и выход из зоны, примерно всё то же самое. Просто взяли позитивные эмоции из предыдущего матча, перенесли на «Динамо».

Как отреагировал на отставку Олега Знарка? Для меня это первая такая ситуация в карьере, когда по ходу сезона меняется тренер. Конечно, это негативное событие. Хотелось бы сказать Олегу Валерьевичу спасибо за всё, что он сделал для команды и для меня в частности. Такое решение было у тренера и руководства, мы должны принять его и идти дальше.

Билялетдинов что-то подсказывал? Да, какие-то микромоменты объяснял ребятам, нюансы, ничего сверхъестественного пока. Но это лучше спросить у Юрия Ивановича – у них больше разговоров в тренерской.

Игра против «Динамо» была принципиальной? Для меня – да, но в принципе нам сейчас нужно выигрывать каждый матч. Мы знали, что нам будет тяжело – ребята бегают, бьются. Так и случилось», — приводит слова Галиева сайт «Ак Барса».

Галиев в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых набрал 19 (8+11) очков.