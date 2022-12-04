Григоренко стал лучшим снайпером ЦСКА в российской истории

В Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Сочи» принимал ЦСКА. Победу со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) одержали гости.
Четвёртую шайбу ЦСКА в матче забросил форвард Михаил Григоренко. Эта шайба стала для 28-летнего нападающего 105-й в составе армейцев. Таким образом, Григоренко стал лучшим снайпером в российской истории клуба. Григоренко превзошёл рекорд Дениса Паршина, который выступал за «красно-синих» с 2003 по 2012 год.
«Это здорово и престижно – забить за такой клуб больше всех голов в российской истории. Спасибо партнёрам, и надеюсь, что будет ещё много шайб. Мне не мешало, что я долго не мог забить рекордный гол. Просто шайба в ворота не шла, моменты были. В последние пару матчей игра не особо складывалась. Здорово, что забил, надеюсь, дальше буду удачливее», – цитирует Григоренко «РИА Новости».
В текущем сезоне КХЛ Григоренко сыграл 36 матчей за ЦСКА, в которых набрал 23 (10+13) очков.
- 4 декабря 2022
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