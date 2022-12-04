Фёдоров — о рекорде Григоренко: любое такое достижение не из лёгких

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Сочи» (4:2) прокомментировал достижение нападающего клуба — Михаила Григоренко, который стал лучшим снайпером команды в российской истории.
«Конечно, я рад за Мишу, поздравляю его от всей души. Любое такое достижение не из лёгких, поэтому вдвойне хочу его поздравить и желаю продолжать в том же духе. Он является важной частью нашей команды. Рад, что это случилось именно в середине сезона. Ведь у нас есть командные задачи, поэтому важно было сейчас сбросить груз ответственности. К тому же гол получился красивым. Это отличный фон для нашей команды, что лидеры показывают себя», — цитирует Фёдорова сайт ЦСКА.
Напомним, в сегодняшнем матче с «Сочи» Григоренко забросил 105-ю шайбу в составе армейцев.
- 4 декабря 2022
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