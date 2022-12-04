Рашевский: если команда находится внизу турнирной таблицы, это не значит, что она слабая

Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) рассказал, чего не хватило бело-голубым для победы и прокомментировал турнирное положение казанского клуба.

«Был ли это особый матч? Да, готовились к этому матчу. Все понимали, что там играют мастера. Особенно очень хорошо играют в большинстве. Задача была поменьше удаляться и с первых минут начать прессинговать, играть без ошибок.



Насколько всё получилось? Всё получилось, кроме концовки. Были удаления глупые, необязательные. Выигрышный матч, должны были забирать два очка, но концовка нас подвела. Конечно расстроились. Но самое главное, что не стыдно в глаза смотреть. Сегодня все выложились, у нас была команда.



Мы заставляли их забрасывать шайбу и бежать за ней. Делали забор в средней зоне, чтобы они не могли пройти. У нас достаточно хорошо получалось.



Казань как-то удивила? Мы знали, что от них ожидать. В первую очередь сильное большинство. Мастеровитые нападающие, русские защитники. Неожиданности не было сегодня.

Удивляет турнирное положение «Ак Барса»? Нет, не удивляет. У нас тоже не очень всё хорошо с турнирным положением. Растеряли кучу очков. Все мы всё понимаем. Это спорт. Если команда находится внизу турнирной таблицы, это не значит, что она слабая.

Чего не хватило сегодня? Надо было побольше инициативы на себя брать. В большинстве мог бросить, но решил отдать пас, и он не дошёл. Будем работать, будем тренироваться. Следующий матч ещё сложнее, играем против СКА», — цитирует Рашевского Metaratings.ru.

После поражения московское «Динамо» занимает пятое место в таблице Западной конференции.