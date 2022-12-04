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Капризов повторил сразу два рекорда «Миннесоты» в матче с «Далласом»

Капризов повторил сразу два рекорда «Миннесоты» в матче с «Далласом»
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В эти минуты проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Даллас» принимает «Миннесоту». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Первую шайбу в матче забросил российский форвард Кирилл Капризов. Таким образом, 25-летний россиянин набирает очки в 12-м матче подряд. Он повторил рекорд клуба по продолжительности результативной серии. В истории клуба по 12 результативных матчей подряд проводили два хоккеиста — Микаэль Гранлунд в сезоне-2016/2017 и Кевин Фиала в сезоне-2021/2022.

Также этот матч стал шестым подряд в котором забивал Капризов. Это повторение рекорда клуба, установленного Нино Нидеррайтером в 2017 году и Брайаном Ролстоном в 2008 году.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем сезоне Капризов за 23 игры набрал 31 (15+16) очков.

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