«Анахайм» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Виннипегу»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Виннипег Джетс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.



Счёт в матче был открыт на 16-й минуте — отличился шведский нападающий «Анахайма» Якоб Сильверберг. На 26-й минуте Бретт Лисон удвоил преимущество «Анахайма» в счёте, однако уже на экваторе второго периода «Виннипегу» удалось отыграться — отличились Саку Мяэналанен и Дилан Сэмберг.На 55-й минуте Морган Бэррон вывел «Виннипег» вперёд, а всего через 40 секунд поставил Марк Шайфли стал автором четвёртой шайбы «Джетс».



Точку в матче поставил Нейт Шмидт, забивший гол за 45 секунд до окончания встречи.



Российский защитник «Дакс» Дмитрий Куликов провёл на льду 19 минут и 8 секунд, не отметившись результативными действиями.



«Виннипег» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, а «Анахайм» потерпел уже шестое поражение подряд.