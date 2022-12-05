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«Анахайм» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Виннипегу»

«Анахайм» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Виннипегу»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Виннипег Джетс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте — отличился шведский нападающий «Анахайма» Якоб Сильверберг. На 26-й минуте Бретт Лисон удвоил преимущество «Анахайма» в счёте, однако уже на экваторе второго периода «Виннипегу» удалось отыграться — отличились Саку Мяэналанен и Дилан Сэмберг.На 55-й минуте Морган Бэррон вывел «Виннипег» вперёд, а всего через 40 секунд поставил Марк Шайфли стал автором четвёртой шайбы «Джетс».

Точку в матче поставил Нейт Шмидт, забивший гол за 45 секунд до окончания встречи.

Российский защитник «Дакс» Дмитрий Куликов провёл на льду 19 минут и 8 секунд, не отметившись результативными действиями.

«Виннипег» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, а «Анахайм» потерпел уже шестое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сильверберг (Ватрано, Шаттенкирк) – 15:16 (5x5)   0:2 Лисон – 25:09 (5x5)   1:2 Мяэналанен (Шмидт, Лаури) – 30:31 (5x5)   2:2 Сэмберг (Коннор, Дюбуа) – 33:28 (5x5)   3:2 Бэррон (Лаури, Мяэналанен) – 54:23 (5x5)   4:2 Шайфли (Уилер, Перфетти) – 55:12 (5x5)   5:2 Шмидт (Моррисси, Коннор) – 59:15 (5x4)
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