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Гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Далласом»

Гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Далласом»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей в серии буллитов — 6:5.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте встречи — отличился российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов. Во втором периоде «Далласу» удалось сравнять счёт усилиями Роопе Хинца, однако вскоре «Миннесоте» удалось за три минуты отправить в ворота «Старз» три безответные шайбы — отличились Коннор Дб.ар, Джейкоб Миддлтон, Джордан Гринвей. На старте третьего периода встречи Йоэль Эрикссон Эк увеличил преимущество «Миннесоты» до четырёх шайб.

Однако «Даллас» не собирался сдаваться — на 48-й минуте Роопе Хинц оформил дубль, сократив отставание в счёте, а всего через 40 секунд Хинц ассистировал Джейсону Робертсону, забросившему третью шайбу «Далласа» в матче. На экватторе третьего периода Мэйсон Марчмент сократил отставание «Старз» до минимума, а за две минуты до конца основного времени встречи Роопе Хинц оформил хет-трик, переведя встречу в овертайм.

В дополнительной пятиминутке зрители забиты голов не увидели, встреча перешла в серию буллитов, в которой решающий бросок реализовал Фредерик Годро, принеся «Миннесоте» четвёртую победу подряд. «Даллас» прервал серию из двух побед.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 6
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Цуккарелло, Эддисон) – 15:04 (5x4)   1:1 Хинц (Робертсон) – 26:58 (5x5)   1:2 Дьюар (Шоу) – 30:42 (4x5)   1:3 Миддлтон (Сперджен, Ривз) – 33:17 (5x5)   1:4 Гринвей (Ривз) – 33:32 (5x5)   1:5 Эрикссон Эк (Фолиньо, Сперджен) – 40:29 (5x5)   2:5 Хинц (Павелски, Робертсон) – 47:11 (5x5)   3:5 Робертсон (Хинц, Линделль) – 47:50 (5x5)   4:5 Марчмент (Павелски, Факса) – 49:55 (5x5)   5:5 Хинц (Павелски, Миллер) – 57:49 (6x5)   5:6 Годро – 65:00 (ПБ)
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