Гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Далласом»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей в серии буллитов — 6:5.



Счёт в матче был открыт на 16-й минуте встречи — отличился российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов. Во втором периоде «Далласу» удалось сравнять счёт усилиями Роопе Хинца, однако вскоре «Миннесоте» удалось за три минуты отправить в ворота «Старз» три безответные шайбы — отличились Коннор Дб.ар, Джейкоб Миддлтон, Джордан Гринвей. На старте третьего периода встречи Йоэль Эрикссон Эк увеличил преимущество «Миннесоты» до четырёх шайб.



Однако «Даллас» не собирался сдаваться — на 48-й минуте Роопе Хинц оформил дубль, сократив отставание в счёте, а всего через 40 секунд Хинц ассистировал Джейсону Робертсону, забросившему третью шайбу «Далласа» в матче. На экватторе третьего периода Мэйсон Марчмент сократил отставание «Старз» до минимума, а за две минуты до конца основного времени встречи Роопе Хинц оформил хет-трик, переведя встречу в овертайм.



В дополнительной пятиминутке зрители забиты голов не увидели, встреча перешла в серию буллитов, в которой решающий бросок реализовал Фредерик Годро, принеся «Миннесоте» четвёртую победу подряд. «Даллас» прервал серию из двух побед.