Капризов был признан первой звездой матча с «Далласом»

Российскй нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз», сообщает пресс-служба турнира.



Капризов открыл счёт во встрече, завершившейся победой «Миннесоты» в серии послематчевых буллитов со счётом 6:5, а также реализовал один из буллитов.



Капризов в этой встрече повторил сразу два рекорда клуба. 25-летний россиянин набирает очки в 12-м матче подряд. Он повторил рекорд клуба по продолжительности результативной серии. Ранее в истории клуба по 12 результативных матчей подряд проводили два хоккеиста — Микаэль Гранлунд в сезоне-2016/2017 и Кевин Фиала в сезоне-2021/2022.



Также этот матч стал шестым подряд, в котором забивал Капризов. Это повторение рекорда клуба, установленного Нино Нидеррайтером в 2017 году и Брайаном Ролстоном в 2008 году.