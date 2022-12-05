«Детройт» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Коламбус»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.



Счёт в матче был открыт на 7-й минуте — отличился нападающий «Летройта» Остин Чарник. Ещё до конца первого периода Доминик Кубалик удвоил преимущество гостей в счёте. На 28-й минуте в ворота «Коламбуса» залетела третья шайба — отличился Лукас Рэймонд. В концовке второго периода Маркус Бьёрк сократил отставание хозяев в счёте, а на старте третьей двадцатиминутки Кент Джонсон сократил разрыв в счёте до минимума. Однако последнее слово в матче осталось за «Детройтом» — отличился Эндрю Копп.



«Детройт» благодаря этой победе смог прервать серию из трёх поражений, «Коламбус» же проиграл четвёртый матч из последних пяти.