«Детройт» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Коламбус»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
Счёт в матче был открыт на 7-й минуте — отличился нападающий «Летройта» Остин Чарник. Ещё до конца первого периода Доминик Кубалик удвоил преимущество гостей в счёте. На 28-й минуте в ворота «Коламбуса» залетела третья шайба — отличился Лукас Рэймонд. В концовке второго периода Маркус Бьёрк сократил отставание хозяев в счёте, а на старте третьей двадцатиминутки Кент Джонсон сократил разрыв в счёте до минимума. Однако последнее слово в матче осталось за «Детройтом» — отличился Эндрю Копп.
«Детройт» благодаря этой победе смог прервать серию из трёх поражений, «Коламбус» же проиграл четвёртый матч из последних пяти.
- 5 декабря 2022
-
05:35
-
04:50
-
03:55
-
01:52
-
01:42
- 4 декабря 2022
-
23:42
-
23:14
-
22:41
-
22:24
-
22:14
-
21:39
-
21:31
-
21:23
-
21:18
-
20:57
-
20:51
-
20:40
-
20:31
-
20:27
-
20:23
-
20:13
-
20:09
-
20:01
-
19:57
-
19:54
-
19:50
-
19:46
-
19:41
-
19:25
-
19:14
-
19:09
-
18:41
-
18:30
-
18:27
-
18:17