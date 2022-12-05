Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Детройт» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Коламбус»

«Детройт» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Коламбус»
Комментарии

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт на 7-й минуте — отличился нападающий «Летройта» Остин Чарник. Ещё до конца первого периода Доминик Кубалик удвоил преимущество гостей в счёте. На 28-й минуте в ворота «Коламбуса» залетела третья шайба — отличился Лукас Рэймонд. В концовке второго периода Маркус Бьёрк сократил отставание хозяев в счёте, а на старте третьей двадцатиминутки Кент Джонсон сократил разрыв в счёте до минимума. Однако последнее слово в матче осталось за «Детройтом» — отличился Эндрю Копп.

«Детройт» благодаря этой победе смог прервать серию из трёх поражений, «Коламбус» же проиграл четвёртый матч из последних пяти.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2022, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Чарник (Берггрен, Мяяття) – 06:34 (5x5)   0:2 Кубалик (Гронек, Перрон) – 17:36 (5x4)   0:3 Рэймонд (Гронек, Перрон) – 27:03 (5x3)   1:3 Бьёрк (Дженнер, Рослович) – 36:10 (5x4)   2:3 Джонсон (Годро, Дженнер) – 41:58 (5x5)   2:4 Копп (Мяяття, Сундквист) – 46:08 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022