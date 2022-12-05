Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Чикаго»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в игре одержали хозяева со счётом 3:0.

После окончания матча пресс-служба лиги назвала его лучших игроков. Первой звездой признан российский голкипер хозяев Семён Варламов. 34-летний вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности, совершив 21 сейв.

Второй звездой стал нападающий победитлей Мэтт Мартин, отметившийся по ходу матча заброшенной шайбой. Третья звезда выбрана также из состава «Айлендерс». Ей признан Зак Паризе, отметившийся голом.

Эта победа стала для «Айлендерс» первой за последние три игры. В следующем матче клуб на своей площадке примет «Сент-Луис».

Для «Чикаго» это поражение стало девятым в десяти последних встречах. В следующем матче команда отправится в гости к «Нью-Джерси».