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Капризов и Кочетков вошли в тройку звёзд недели в НХЛ по версии The Hockey News

Капризов и Кочетков вошли в тройку звёзд недели в НХЛ по версии The Hockey News
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Еженедельное североамериканское издание The Hockey News представило свою версию лучших игроков прошедшей недели в НХЛ.

Примечательно, что в этой тройке нашлось место сразу двум россиянам: нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов занял второе место, а голкипер «Каролины» Пётр Кочетков расположился на третьей позиции. Лучшим игроком недели по версии издания стал звёздный форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Капризов в трёх матчах на минувшей неделе набрал 7 (3+4) очка. Сегодня ночью в матче против «Далласа» (6:5 Б) россиянин отметился голом.

Кочетков одержал три победы в трёх матчах на прошлой неделе, пропуская в среднем 2,11 гола при 0,934% отражённых бросков. Российский голкипер де-факто является третьим вратарём «Каролины», однако занял место в воротах из-за проблем со здоровьем у Фредерика Андерсена и Антти Раанты.

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