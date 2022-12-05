Капризов и Кочетков вошли в тройку звёзд недели в НХЛ по версии The Hockey News

Еженедельное североамериканское издание The Hockey News представило свою версию лучших игроков прошедшей недели в НХЛ.
Примечательно, что в этой тройке нашлось место сразу двум россиянам: нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов занял второе место, а голкипер «Каролины» Пётр Кочетков расположился на третьей позиции. Лучшим игроком недели по версии издания стал звёздный форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Капризов в трёх матчах на минувшей неделе набрал 7 (3+4) очка. Сегодня ночью в матче против «Далласа» (6:5 Б) россиянин отметился голом.
Кочетков одержал три победы в трёх матчах на прошлой неделе, пропуская в среднем 2,11 гола при 0,934% отражённых бросков. Российский голкипер де-факто является третьим вратарём «Каролины», однако занял место в воротах из-за проблем со здоровьем у Фредерика Андерсена и Антти Раанты.
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