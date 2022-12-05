Капризов установил уникальный рекорд в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал автором уникального достижения в НХЛ.
Сегодня ночью в матче с «Далласом» россиянин забросил шайбу и продлил свою голевую серию до шести игр (с 23 ноября), а серию с набранными очками — до 12 игр (19 (8+11) с 9 ноября), что стало рекордом в истории «Уайлд» в обеих категориях. Ранее в этом сезоне он стал автором самой длинной серии результативных передач в истории «Миннесоты». Таким образом, российский нападающий стал единственным игроком среди всех 32 клубов лиги, которому принадлежит рекорд франшизы (единолично либо совместно) в каждой из трёх категорий.
В 24 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ Кирилл Капризов набрал 32 (16+16) очка и занимает 11-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
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