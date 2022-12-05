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Варламов вышел на третье место по «сухарям» среди россиян в истории НХЛ

Варламов вышел на третье место по «сухарям» среди россиян в истории НХЛ
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов поднялся на третье место по количеству сухих матчей среди российских вратарей в истории НХЛ.

Это случилось после того, как сегодня ночью «островитяне» оставили свои ворота в неприкосновенности в домашнем матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (3:0).

По количеству матчей «на ноль» в карьере в НХЛ среди российских голкиперов Варламов делит третье место с Сергеем Бобровским из «Флориды Пантерз» — у обоих по 37 игр, в которых их соперникам не удалось отличиться.

Лидером среди российских вратарей по числу сухих матчей в истории НХЛ является Евгений Набоков, который 59 раз покидал лёд без единой пропущенной шайбы. Второе место принадлежит Николаю Хабибулину — 46 матчей «на ноль».

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