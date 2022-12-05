Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Варламов — о «сухаре»: это случается нечасто, особенно со мной в последнее время

Варламов — о «сухаре»: это случается нечасто, особенно со мной в последнее время
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал шат-аут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», который состоялся сегодня ночью.

«Важная победа для нас, мы показали отличный хоккей. Я делал сейвы, это придало мне и команде уверенности. Во втором периоде мы сыграли сильно, создавали много моментов, забили голы. Приятно играть, ведя в счёте.

Всегда приятно оформить «сухарь», для вратаря это важно. Это случается нечасто, особенно со мной в последнее время. Очень рад, что сегодня сделал «сухарь», но ещё важнее то, что мы выиграли и взяли два очка», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что благодаря этому «сухарю» Варламов поднялся на третье место по количеству матчей «на ноль» в истории НХЛ среди российских голкиперов.

«Абсолютная красота!» Неугомонный Капризов повторил сразу два рекорда в НХЛ «Абсолютная красота!» Неугомонный Капризов повторил сразу два рекорда в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022