Варламов — о «сухаре»: это случается нечасто, особенно со мной в последнее время

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал шат-аут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», который состоялся сегодня ночью.
«Важная победа для нас, мы показали отличный хоккей. Я делал сейвы, это придало мне и команде уверенности. Во втором периоде мы сыграли сильно, создавали много моментов, забили голы. Приятно играть, ведя в счёте.
Всегда приятно оформить «сухарь», для вратаря это важно. Это случается нечасто, особенно со мной в последнее время. Очень рад, что сегодня сделал «сухарь», но ещё важнее то, что мы выиграли и взяли два очка», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.
Напомним, что благодаря этому «сухарю» Варламов поднялся на третье место по количеству матчей «на ноль» в истории НХЛ среди российских голкиперов.
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