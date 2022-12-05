Форвард «Далласа» Робертсон набирает очки в 18 матчах подряд

Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон набрал два (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:6 Б), который прошёл сегодня ночью.

Этот матч стал для 23-летнего нападающего уже 18-м подряд, в котором он не уходит со льда без набранных очков. Его серия – вторая по продолжительности в истории франшизы (с учётом достижений «Миннесоты Норт Старз»). Рекорд принадлежит Брайану Беллоузу (20 игр подряд с очками в сезоне-1985/1986).

Робертсон набрал 41 (23+18) очко в 25 играх этого сезона и занимает третье место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата, уступая лишь форварду «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, на счету которого 47 (21+26) очков в 25 матчах, и его одноклубнику Леону Драйзайтлю — 42 (17+25) очка в 25 играх. При этом в гонке снайперов Робертсон лидирует, опережая Макдэвида на две заброшенные шайбы.