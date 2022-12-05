Форвард «Далласа» Робертсон набирает очки в 18 матчах подряд

Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон набрал два (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:6 Б), который прошёл сегодня ночью.
Этот матч стал для 23-летнего нападающего уже 18-м подряд, в котором он не уходит со льда без набранных очков. Его серия – вторая по продолжительности в истории франшизы (с учётом достижений «Миннесоты Норт Старз»). Рекорд принадлежит Брайану Беллоузу (20 игр подряд с очками в сезоне-1985/1986).
Робертсон набрал 41 (23+18) очко в 25 играх этого сезона и занимает третье место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата, уступая лишь форварду «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, на счету которого 47 (21+26) очков в 25 матчах, и его одноклубнику Леону Драйзайтлю — 42 (17+25) очка в 25 играх. При этом в гонке снайперов Робертсон лидирует, опережая Макдэвида на две заброшенные шайбы.
- 5 декабря 2022
-
10:13
-
09:55
-
09:37
-
09:30
-
09:17
-
08:44
-
08:22
-
07:40
-
07:04
-
06:59
-
06:20
-
05:35
-
04:50
-
03:55
-
01:52
-
01:42
- 4 декабря 2022
-
23:42
-
23:14
-
22:41
-
22:24
-
22:14
-
21:39
-
21:31
-
21:23
-
21:18
-
20:57
-
20:51
-
20:40
-
20:31
-
20:27
-
20:23
-
20:13
-
20:09
-
20:01
-
19:57