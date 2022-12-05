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«Авангард» расторг контракт с форвардом Дмитрием Шевченко

«Авангард» расторг контракт с форвардом Дмитрием Шевченко
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Омский «Авангард» по взаимному согласию сторон расторг контракт с нападающим Дмитрием Шевченко, сообщает пресс-служба «Ястребов».

В текущем сезоне КХЛ Шевченко провёл 17 матчей и набрал два (1+1) очка при показателе полезности «-5».

Нападающий защищал цвета «Авангарда» с сезона 2021/2022, сыграл 40 матчей, набрал три (2+1) очка при показателе полезности «-10».

«Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в своём активе 45 очков в 37 матчах. «Ястребы» одержали 21 победу и потерпели 16 поражений. В октябре клуб уволил главного тренера Дмитрия Рябыкина в связи с неудовлетворительными результатами. Его место занял помогавший ему Михаил Кравец, который впоследствии был утверждён в качестве главного тренера.

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