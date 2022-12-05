Драка Сизикаса и Джонсона в матче «Айлендерс» — «Чикаго»
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Сегодня ночью в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялась игра между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэкхоукс», которая завершилась со счётом 3:0 в пользу «островитян».
Помимо «сухаря» в исполнении российского голкипера нью-йоркцев Семёна Варламова, матч запомнился ожесточённым кулачным поединком в исполнении форварда «Айлендерс» Кейси Сизикаса и нападающего «Чикаго» Риза Джонсона.
Помимо драки, Сизикас отметился в матче результативной передачей во втором периоде на Мэтта Мартина.
«Айлендерс» занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в своём активе 32 очка в 26 матчах. «Блэкхоукс» замыкают восьмёрку Центрального дивизиона, набрав в 24 играх 18 очков.
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