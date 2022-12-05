«Я за красивый футбол!» Кравец — о футбольном матче команды сотрудников «Авангарда»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал футбольный матч между командой СМИ с командой сотрудников «Авангарда», который прошёл сегодня возле «G-Drive Арены».

«Оригинально, конечно, — зимой, снег. Но хорошо, интересно, бегают, бьются, хорошие голы забивают.

За кого болею? Я за красивый футбол! Ну и, конечно, за красных.

Не хочу ли сам поиграть? Нет, поздно уже, всё, хватит, наигрался», — сказал Кравец в интервью пресс-службе клуба.

«Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в своём активе 45 очков в 37 матчах. «Ястребы» одержали 21 победу и потерпели 16 поражений. В октябре клуб уволил главного тренера Дмитрия Рябыкина в связи с неудовлетворительными результатами. Его место занял помогавший ему Михаил Кравец, который впоследствии был утверждён в качестве главного тренера.