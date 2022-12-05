«Я за красивый футбол!» Кравец — о футбольном матче команды сотрудников «Авангарда»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал футбольный матч между командой СМИ с командой сотрудников «Авангарда», который прошёл сегодня возле «G-Drive Арены».
«Оригинально, конечно, — зимой, снег. Но хорошо, интересно, бегают, бьются, хорошие голы забивают.
За кого болею? Я за красивый футбол! Ну и, конечно, за красных.
Не хочу ли сам поиграть? Нет, поздно уже, всё, хватит, наигрался», — сказал Кравец в интервью пресс-службе клуба.
«Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в своём активе 45 очков в 37 матчах. «Ястребы» одержали 21 победу и потерпели 16 поражений. В октябре клуб уволил главного тренера Дмитрия Рябыкина в связи с неудовлетворительными результатами. Его место занял помогавший ему Михаил Кравец, который впоследствии был утверждён в качестве главного тренера.
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