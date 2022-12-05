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Гендиректор «Трактора» высказался о действующем лимите на легионеров в КХЛ

Гендиректор «Трактора» высказался о действующем лимите на легионеров в КХЛ
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказал мнение о нынешнем лимите на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР сократить лимит на легионеров в лиге с пяти до трёх в заявке команды на матч.

3 декабря президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что решение о сокращении лимита ещё не принято.

«Мы считаем, что пять легионеров – оптимальное количество в заявке на матч КХЛ. Но, если решение будет принято, мы будем вынуждены его принять.

Если будут учитывать нашу позицию, то я её только что высказал. Раз решение ещё должным образом не оформлено, значит, юридически оно не принято», – сказал Иван Савин в интервью ТАСС.

Челябинский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В 39 матчах команда Анвара Гатиятулина набрала 33 очка.

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