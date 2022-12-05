Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» и «Северсталь» совершили обмен с участием двух защитников

«Спартак» и «Северсталь» совершили обмен с участием двух защитников
Комментарии

Московский «Спартак» и череповецкая «Северсталь» совершили сделку с участием двух молодых игроков обороны, сообщает официальный телеграм-канал «сталеваров».

В стан красно-белых отправляется 17-летний защитник Антон Марышев. В текущем сезоне МХЛ он провёл 29 матчей за «Алмаз», забросив две шайбы и отдав шесть голевых передач при показателе полезности «+1».

В Череповец переезжает 21-летний защитник Никита Седов. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей за «Спартак» в КХЛ, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-6».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 45 очками. Подопечные Андрея Разина набрали 35 очков и располагаются на девятой строчке.

Увольнять или ждать прорыва? 5 тренеров, проваливающих сезон в КХЛ Увольнять или ждать прорыва? 5 тренеров, проваливающих сезон в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022