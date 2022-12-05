«Спартак» и «Северсталь» совершили обмен с участием двух защитников
Поделиться
Московский «Спартак» и череповецкая «Северсталь» совершили сделку с участием двух молодых игроков обороны, сообщает официальный телеграм-канал «сталеваров».
В стан красно-белых отправляется 17-летний защитник Антон Марышев. В текущем сезоне МХЛ он провёл 29 матчей за «Алмаз», забросив две шайбы и отдав шесть голевых передач при показателе полезности «+1».
В Череповец переезжает 21-летний защитник Никита Седов. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей за «Спартак» в КХЛ, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-6».
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 45 очками. Подопечные Андрея Разина набрали 35 очков и располагаются на девятой строчке.
Комментарии
- 5 декабря 2022
-
14:41
-
14:26
-
14:14
-
14:01
-
13:33
-
13:17
-
12:57
-
12:31
-
12:14
-
11:59
-
11:20
-
10:59
-
10:50
-
10:13
-
09:55
-
09:37
-
09:30
-
09:17
-
08:44
-
08:22
-
07:40
-
07:04
-
06:59
-
06:20
-
05:35
-
04:50
-
03:55
-
01:52
-
01:42
- 4 декабря 2022
-
23:42
-
23:14
-
22:41
-
22:24
-
22:14
-
21:39
Партнерский контент