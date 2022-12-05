Определён тренерский штаб сборной Казахстана на Кубок Первого канала
Поделиться
С 15 по 18 декабря в Москве пройдёт Кубок Первого канала, в котором примут участие сборные Казахстана, России и Белоруссии. На официальном сайте ХК «Барыс» опубликован состав тренерского штаба национальной команды Казахстана на предстоящий турнир.
Главный тренер – Андрей Скабелка.
Тренеры – Владимир Копать, Фёдор Полищук.
Тренер по вратарям – Александр Шимин.
Тренер по ОФП – Кирилл Легчаков.
Видеотренер – Сергей Тамбулов.
Генеральный менеджер – Александр Корешков.
Отметим, что Андрей Скабелка является действующим наставником «Барыса» в КХЛ. При нём астанинский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 35 очков в 39 сыгранных матчах. Белорусский специалист возглавил клуб летом этого года.
Комментарии
- 5 декабря 2022
-
14:41
-
14:26
-
14:14
-
14:01
-
13:33
-
13:17
-
12:57
-
12:31
-
12:14
-
11:59
-
11:20
-
10:59
-
10:50
-
10:13
-
09:55
-
09:37
-
09:30
-
09:17
-
08:44
-
08:22
-
07:40
-
07:04
-
06:59
-
06:20
-
05:35
-
04:50
-
03:55
-
01:52
-
01:42
- 4 декабря 2022
-
23:42
-
23:14
-
22:41
-
22:24
-
22:14
-
21:39
Партнерский контент