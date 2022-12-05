Определён тренерский штаб сборной Казахстана на Кубок Первого канала

С 15 по 18 декабря в Москве пройдёт Кубок Первого канала, в котором примут участие сборные Казахстана, России и Белоруссии. На официальном сайте ХК «Барыс» опубликован состав тренерского штаба национальной команды Казахстана на предстоящий турнир.

Главный тренер – Андрей Скабелка.

Тренеры – Владимир Копать, Фёдор Полищук.

Тренер по вратарям – Александр Шимин.

Тренер по ОФП – Кирилл Легчаков.

Видеотренер – Сергей Тамбулов.

Генеральный менеджер – Александр Корешков.

Отметим, что Андрей Скабелка является действующим наставником «Барыса» в КХЛ. При нём астанинский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 35 очков в 39 сыгранных матчах. Белорусский специалист возглавил клуб летом этого года.