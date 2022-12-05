Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» нанёс поражение «Адмиралу» в дальневосточном дерби

«Амур» нанёс поражение «Адмиралу» в дальневосточном дерби
Комментарии

В первом матче понедельника в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Амур» нанёс гостевое поражение «Адмиралу» (2:0).

Счёт в матче во втором периоде открыл нападающий хабаровчан Иван Николишин. За шесть минут до конца третьего периода наставник «Адмирала» Леонид Тамбиев решился заменить вратаря на шестого полевого игрока, после того как гости получили удаление. Однако уже через 24 секунды форвард гостей Сергей Лапин наказал владивостокцев за этот риск, отправив шайбу в пустые ворота.

Голкипер хабаровчан Евгений Аликин провёл свой третий сухой матч в этом сезоне.

«Амур» набрал 36 очков и переместился в зону плей-офф. «Адмирал» с 46 очками остался на четвёртой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2022, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Николишин (Бочаров) – 35:29 (5x5)   0:2 Лапин (Шаров) – 54:24 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022