Епанчинцев: доверие тренерского штаба к молодым игрокам себя оправдывает

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу своей команды в дальневосточном дерби над «Адмиралом» (2:0).
«Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего матча. Мы их слышали, большое им спасибо. Что касается игры, думаю, был хороший матч. Мало забитых голов, но накал, страсть — это всё присутствовало сегодня. Забили хорошие голы и имели хорошие возможности ещё увеличить счёт. Немножко было бы, наверное, поспокойнее, тем не менее в конце получаем сами себе ненужные удаления, пришлось обороняться, но бригада меньшинства выстояла, как всегда, в нужный момент. Соперник заменил вратаря, забили второй гол, и уже полегче было дышать. Готовимся к двум домашним играм.
За счёт чего набрали хороший ход? Доверие тренерского штаба к молодым игрокам, я думаю, себя оправдывает. Тем более учитывая тяжёлый график, много перелётов, много игр, через день практически. Поверили в себя ребята, уверенности прежде всего прибавилось, которой нам не хватало в начале сезона, и заиграли красиво, что даёт нам результат на данный момент», — сказал Епанчинцев на пресс-конференции.
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