Игрок «Вегаса» Мироманов: в АХЛ у меня роль лидера, я помогаю ребятам, в том числе русским

Российский защитник «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов рассказал об игре за фарм-клуб «золотых рыцарей» — «Хендерсон Силвер Найтс».

«Доволен своей игрой? Для меня важно набирать очки. Каждый год команда АХЛ омолаживается, приходят новые ребята из CHL и колледжей. У меня в этом году роль лидера. Я помогаю ребятам, в том числе русским. Я защитник атакующего плана, поэтому мне надо разгонять атаки и созидать. При этом не надо забывать и о своей основной задаче — грамотно обороняться в своей зоне и правильно переходить в атаку.



Дают много играть? Своё среднее игровое время не отслеживаю, но все свои смены пересматриваю после игр. Выхожу «пять на пять», в большинстве, меньшинстве. Играю много.

В начале сезона было три матча без очков. Вкатывался в сезон после травмы? В первом матче у меня было два ассиста, потом немножко просел, набирал форму. Изначально я должен был вернуться 15 ноября, но получилось, что восстановился после операции на месяц раньше, пропустил только первые три игры регулярного чемпионата. Сейчас могу сказать, что вышел на пик формы, чувствую себя отлично», — цитирует Мироманова Sport24.

Напомним, 25-летнего игрока обороны вызвали из АХЛ в «Вегас» 1 декабря 2022 года.