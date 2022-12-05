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Крылов: я за отмену любых жёстких лимитов и за прямую конкуренцию

Крылов: я за отмену любых жёстких лимитов и за прямую конкуренцию
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказал своё мнение об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ, которое планируется в 2023 году.

«Я всегда был за конкуренцию, за то, чтобы в лиге играли сильнейшие игроки. Если мы хотим, чтобы лига прогрессировала и сами хоккеисты в ней прогрессировали. Поэтому я за отмену любых жёстких лимитов и за прямую конкуренцию.

Единственное, если мы приглашаем иностранцев, то это должны быть качественные иностранцы, которые могли бы чему-то научить наших хоккеистов», — приводит слова Крылова ТАСС.

Напомним, министр спорта РФ Олег Матыцин 19 ноября сообщил, что лимит на легионеров в КХЛ будет ужесточён до трёх в следующем году. Сейчас в лиге действует лимит в пять иностранных хоккеистов, которых могут заявлять на матчи чемпионата.

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