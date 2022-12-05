Защитник «Оттавы» Зуб выбыл на три недели после попадания шайбы в лицо
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Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб выбыл на две-три недели после попадания шайбы в лицо в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ), сообщает журналист Даррен Дрегер в своём «твиттере».
В матче с «Рейнджерс» Зуб провёл 20 с половиной минут на площадке, результативными действиями не отметился. Его показатель полезности в игре — «-1».
Напомним, в конце октября 27-летний игрок обороны уже получал травму верхней части тела.
В текущем регулярном сезоне НХЛ Зуб провёл за «Оттаву» 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
Клуб из столицы Канады после 24 сыгранных матчей набрал 21 очко и располагается на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.
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