Стал известен новый клуб бывшего защитника «Амура» Йордана

Бывший защитник «Амура» Михал Йордан продолжит карьеру в швейцарском клубе «Рапперсвиль-Йона Лейкерс», сообщает официальный сайт команды.

«Мы рады подписать Йордана — отличного защитника. Он крепкий игрок обороны с первоклассным опытом и лидерскими качествами», — сказал спортивный директор клуба Яник Штайнманн.

Капитаном швейцарского клуба является чех Роман Червенка, известный по игре за омский «Авангард» и СКА, с которым он выиграл Кубок Гагарина.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Йордан провёл 22 матча, в которых отметился 11 очками — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «-6». Михал записал на свой счёт восемь штрафных минут.