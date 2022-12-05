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Стал известен новый клуб бывшего защитника «Амура» Йордана

Стал известен новый клуб бывшего защитника «Амура» Йордана
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Бывший защитник «Амура» Михал Йордан продолжит карьеру в швейцарском клубе «Рапперсвиль-Йона Лейкерс», сообщает официальный сайт команды.

«Мы рады подписать Йордана — отличного защитника. Он крепкий игрок обороны с первоклассным опытом и лидерскими качествами», — сказал спортивный директор клуба Яник Штайнманн.

Капитаном швейцарского клуба является чех Роман Червенка, известный по игре за омский «Авангард» и СКА, с которым он выиграл Кубок Гагарина.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Йордан провёл 22 матча, в которых отметился 11 очками — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «-6». Михал записал на свой счёт восемь штрафных минут.

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