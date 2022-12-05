Стал известен новый клуб бывшего защитника «Амура» Йордана
Поделиться
Бывший защитник «Амура» Михал Йордан продолжит карьеру в швейцарском клубе «Рапперсвиль-Йона Лейкерс», сообщает официальный сайт команды.
«Мы рады подписать Йордана — отличного защитника. Он крепкий игрок обороны с первоклассным опытом и лидерскими качествами», — сказал спортивный директор клуба Яник Штайнманн.
Капитаном швейцарского клуба является чех Роман Червенка, известный по игре за омский «Авангард» и СКА, с которым он выиграл Кубок Гагарина.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Йордан провёл 22 матча, в которых отметился 11 очками — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «-6». Михал записал на свой счёт восемь штрафных минут.
Комментарии
- 5 декабря 2022
-
17:46
-
17:34
-
17:22
-
17:07
-
16:37
-
16:28
-
16:02
-
15:46
-
15:22
-
15:07
-
14:41
-
14:26
-
14:14
-
14:01
-
13:33
-
13:17
-
12:57
-
12:31
-
12:14
-
11:59
-
11:20
-
10:59
-
10:50
-
10:13
-
09:55
-
09:37
-
09:30
-
09:17
-
08:44
-
08:22
-
07:40
-
07:04
-
06:59
-
06:20
-
05:35
Партнерский контент