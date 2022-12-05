Радулов не поехал с «Ак Барсом» на выездные матчи с «Авангардом» и «Барысом»

Лучший бомбардир «Ак Барса» Александр Радулов не поехал с командой на гостевые матчи с «Барысом» (6 декабря) и «Авангардом» (8 декабря), сообщает телеграм-канал казанцев.

Из-за мышечной травмы Радулов пропустил уже три матча. 36-летний нападающий в текущем сезоне набрал 25 (13+12) очков в 33 матчах.

Также «Ак Барс» оставил дома травмированных защитников Динара Хафизуллина, Василия Токранова и форварда Михаила Глухова.

Полностью состав на выезд казанцев выглядит так:

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Александр Столпеченков.



Защитники: Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов, Дмитрий Юдин, Никита Евсеев, Никита Лямкин, Кристиан Хенкель, Марк Янчевский, Константин Лучевников.



Нападающие: Данис Зарипов, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Дмитрий Воронков, Максим Быков, Станислав Галиев, Артём Галимов, Никита Дыняк, Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Панюков, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин.



«Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции.