Форвард «Коламбуса» Ворачек рассказал, что, вероятно, не вернётся на лёд в нынешнем сезоне

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Якуб Ворачек заявил, что, вероятно, не сможет вернуться на лёд в нынешнем сезоне, сообщает журналист Аарон Портцлайн в своём «твиттере».
Причиной его отсутствия является восстановление после сотрясения мозга. Врачи не могут назвать точный срок возвращения игрока в строй.
Ворачек сказал, что за карьеру в НХЛ у него было семь или восемь «задокументированных сотрясений мозга» и ещё множество мелких.
В текущем сезоне Якуб сыграл 11 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.
33-летний нападающий за свою заокеанскую карьеру играл за «Коламбус» и «Филадельфию». В лиге Ворачек провёл 1058 матчей, в которых забросил 223 шайбы и отдал 583 результативные передачи, набрав в общей сложности 806 очков при показателе полезности «-36».
«Коламбус» после 23 сыгранных матчей набрал 18 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 5 декабря 2022
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