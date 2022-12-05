Форвард «Коламбуса» Ворачек рассказал, что, вероятно, не вернётся на лёд в нынешнем сезоне

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Якуб Ворачек заявил, что, вероятно, не сможет вернуться на лёд в нынешнем сезоне, сообщает журналист Аарон Портцлайн в своём «твиттере».

Причиной его отсутствия является восстановление после сотрясения мозга. Врачи не могут назвать точный срок возвращения игрока в строй.

Ворачек сказал, что за карьеру в НХЛ у него было семь или восемь «задокументированных сотрясений мозга» и ещё множество мелких.

В текущем сезоне Якуб сыграл 11 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.

33-летний нападающий за свою заокеанскую карьеру играл за «Коламбус» и «Филадельфию». В лиге Ворачек провёл 1058 матчей, в которых забросил 223 шайбы и отдал 583 результативные передачи, набрав в общей сложности 806 очков при показателе полезности «-36».

«Коламбус» после 23 сыгранных матчей набрал 18 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.