«Вашингтон» вызвал голкипера из АХЛ, Кемпер получил травму в прошлой игре
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«Вашингтон Кэпиталз» вызвал из своего фарм-клуба «Херши Бирс» голкипера Хантера Шепарда, сообщает официальный сайт «столичных».
Напомним, в игре с «Калгари» (2:5) основной вратарь «Вашингтона» Дарси Кемпер получил повреждение и не смог продолжить встречу. 32-летний голкипер успел провести на площадке 36 минут и 9 секунд, пропустив две шайбы и отразив 24 броска по воротам.
Кемпер в текущем сезоне НХЛ сыграл 20 матчей, в которых одержал восемь побед с 91,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,56.
27-летний Шепард в восьми матчах за «Херши Бирс» в этом сезоне одержал шесть побед с 93,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,83. Хантер был признан лучшим голкипером ноября в АХЛ.
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