Нападающие «Питтсбурга» Малкин и Кросби отсутствовали на утренней раскатке
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Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби отсутствовали на утренней раскатке клуба, сообщает Pittsburgh Hockey Now.
Причины отсутствия главный тренер «пингвинов» Майк Салливан назовёт позже, однако, как сообщается, ничего серьёзного у двух лидеров команды нет. Место российского форварда в звене занял Теодор Блюгерс.
Также отмечается, что недавно перенёсший инсульт Крис Летанг сегодня утром занимался на льду.
В текущем сезоне Малкин набрал 24 (8+16) очка в 25 матчах. В игре с «Сент‑Луис Блюз» (6:2) 4 декабря он отметился тремя результативными передачами.
Следующий матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 7 декабря (3:00 мск).
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