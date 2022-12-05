Нападающие «Питтсбурга» Малкин и Кросби отсутствовали на утренней раскатке

Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби отсутствовали на утренней раскатке клуба, сообщает Pittsburgh Hockey Now.

Причины отсутствия главный тренер «пингвинов» Майк Салливан назовёт позже, однако, как сообщается, ничего серьёзного у двух лидеров команды нет. Место российского форварда в звене занял Теодор Блюгерс.

Также отмечается, что недавно перенёсший инсульт Крис Летанг сегодня утром занимался на льду.

В текущем сезоне Малкин набрал 24 (8+16) очка в 25 матчах. В игре с «Сент‑Луис Блюз» (6:2) 4 декабря он отметился тремя результативными передачами.



Следующий матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 7 декабря (3:00 мск).