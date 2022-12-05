В матче ВХЛ болельщик пнул талисмана хоккейного клуба «Рубин»

В Тюмени завершился матч в рамках регулярного сезона Всероссийской хоккейной лиги. Местный «Рубин» принимал клуб «АКМ» из Тулы. Со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) победу одержали тюменцы.

Во время матча на трибуне талисман команды «Рубин» «Тёма» обнялся с одной из болельщиц. В это время сидящий рядом парень слегка пнул маскота клуба. Отметим, что этот болельщик, судя по шарфу, поддерживает тюменский клуб.

«Рубин» в текущем сезоне ВХЛ занимает третье место в сводной турнирной таблице лиги. За 30 матчей тюменцы одержали 18 побед при 12 поражениях, имея в активе 44 очка.

«АКМ» после 30 матчей набрали 35 очков и располагаются на 10-м месте в таблице Всероссийской хоккейной лиги.

В следующем матче «Рубин» сыграет с «Омскими Крыльями» в гостях, «АКМ» примет дома «Нефтяник».