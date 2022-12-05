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В матче ВХЛ болельщик пнул талисмана хоккейного клуба «Рубин»

В матче ВХЛ болельщик пнул талисмана хоккейного клуба «Рубин»
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В Тюмени завершился матч в рамках регулярного сезона Всероссийской хоккейной лиги. Местный «Рубин» принимал клуб «АКМ» из Тулы. Со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) победу одержали тюменцы.

Во время матча на трибуне талисман команды «Рубин» «Тёма» обнялся с одной из болельщиц. В это время сидящий рядом парень слегка пнул маскота клуба. Отметим, что этот болельщик, судя по шарфу, поддерживает тюменский клуб.

«Рубин» в текущем сезоне ВХЛ занимает третье место в сводной турнирной таблице лиги. За 30 матчей тюменцы одержали 18 побед при 12 поражениях, имея в активе 44 очка.

«АКМ» после 30 матчей набрали 35 очков и располагаются на 10-м месте в таблице Всероссийской хоккейной лиги.

В следующем матче «Рубин» сыграет с «Омскими Крыльями» в гостях, «АКМ» примет дома «Нефтяник».

ВХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2022, понедельник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
3 : 0
АКМ
Тульская область
1:0 Сёмин (Дробин) – 12:51 (5x3)   2:0 Лавриненко (Нестеров) – 14:01 (5x4)   3:0 Дюрягин (Таратунин) – 53:22 (5x5)
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