Андрей Разин оценил победу «Северстали» в матче с минским «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (4:3) и рассказал, как в условиях нового календаря должны себя вести игроки клуба.

«Начали очень хорошо, создали несколько моментов, один из них забили. Соперник фактически ничего не создал, у них был один шанс. Ну и мы пропустили гол, который был не нужен. Второй период начали неудачно, но ребята – молодцы, не опустили рук. Спасибо нашим белорусским хоккеистам, которые хорошо себя проявили. Хотя я не особо приветствую, когда ребята после долгой разлуки с близкими приезжают домой, скажем так, очень тяжело собраться. Наверное, у них пришёл опыт, они помогли команде. Этот отрезок во втором периоде был очень важный – сравняли, ещё моментики были. То, что выиграли – молодцы, в концовке нам повезло, в последнее время не хватало фарта. В этот раз он был, потому что по игре надо было решать и 5 на 3, и 5 на 4. Плюс в том, что мы выстояли в меньшинстве с хорошей командой, у которой большинство на хорошем уровне, за счёт этого и победили.

У нас все последние игры принципиальные. Все ребята понимают, и наконец-то наступила долгожданная пауза. Этот сезон для ребят в новинку, тренировочного процесса практически нет, игры через день. Игроки должны более профессионально относиться к своему делу, они, скажем так, тоже ещё учатся. Победа поднимет нам настроение, с хорошим настроением отдохнём», — цитирует Разина сайт КХЛ.

После победы череповецкий клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков.