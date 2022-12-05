Главный тренер «Динамо» Вудкрофт назвал причины поражения от «Северстали»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Северстали» (3:4) и рассказал, почему во втором и третьем периодах не играли форварды клуба — Вадим Мороз и Валентин Демченко.
«Разочарован тем, как начали игру. Действовали несобранно, прежде всего ментально, как будто не были готовы к такому важному матчу. Затем взяли себя в руки, исправились, нашли свою игру. Об этом я и говорил в первом перерыве, что нужно собраться и играть в наш хоккей. Смогли вернуться и повести в счёте, но соперник воспользовался нашей потерей в нейтральной зоне, смог забросить одну, затем вторую. Это дало им некий импульс. В третьем периоде здорово проявили себя наши спецбригады меньшинства, были моменты, чтобы выходить вперёд, соперник воспользовался ошибкой нашей защиты и забросил победную шайбу.
Что касается Шостака, он травмирован, мы дали ему возможность восстановиться на сто процентов. Мороз и Демченко не играли во втором-третьем периодах? Мороз блокировал бросок и получил травму. Не совсем понравилось, как играл Демченко, поэтому меняли сочетания, и так получилось, что он не играл», — приводит слова Вудкрофта сайт КХЛ.
Следующий матч минское «Динамо» проведёт дома со СКА.
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