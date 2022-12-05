«Колорадо» выставил Гальченюка на драфт отказов. У форварда — ноль очков в трёх матчах

«Колорадо Эвеланш» выставил форварда Алекса Гальченюка и центрального нападающего Джейсона Мегну на драфт отказов, сообщает журналист Грег Вышински в своём «твиттере».

В трёх матчах за «лавин» Алекс результативными действиями не отметился с показателем полезности «-3».

Напомним, в конце ноября «Колорадо» объявил о подписании Гальченюка до конца сезона-2022/2023. В сентябре 28-летний американец был отчислен из команды без объяснения причин.

В прошлом сезоне Гальченюк сыграл 60 матчей за «Аризону Койотс», в которых забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко.

В Национальной хоккейной лиге форвард играл за «Монреаль Канадиенс», «Питтсбург Пингвинз», «Миннесоту Уайлд», «Оттаву Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс».