Павел Бучневич забросил девятую шайбу в сезоне в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс»
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В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Питтсбурге проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Сент-Луис Блюз».
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче в пользу хозяев льда – 2:1.
На 19-й минуте матча российский нападающий Павел Бучневич с передачи американского защитника Ника Ледди и канадца Роберта Томаса забросил свою девятую шайбу в текущем сезоне.
Бучневич проводит свой 20-й матч в текущем сезоне НХЛ. До этого у него было 19 результативных действий. На его счету также 11 голевых передач.
Также в этой игре отметился другой российский форвард Артемий Панарин, который на 20-й минуте игры ассистировал партнёру по команде Адаму Фоксу.
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