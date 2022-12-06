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Овечкин вышел на второе место по количеству матчей в НХЛ среди россиян

Овечкин вышел на второе место по количеству матчей в НХЛ среди россиян
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» начался очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости в матче проходит первый период.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин проводит свой 1301-й матч в заокеанской лиге. Таким образом, он вышел на второе место по количеству матчей в заокеанской лиге среди российских хоккеистов. Овечкин делит вторую строчку этой таблицы с Сергеем Гончаром, на счету которого также 1301 матч.

Лидером по количеству проведённых в лиге матчей среди россиян является Алексей Ковалёв. На его счету 1316 игр.

Напомним, на счету Овечкина в нынешнем сезоне 13 заброшенных шайб и 12 результативных передач в 26 проведённых матчах.

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