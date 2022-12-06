Голевой пас Ивана Проворова помог «Филадельфии» одолеть «Колорадо»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Уже на 4-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Алекса Ньюхука. На 8-й минуте Трэвис Санхайм сравнял счёт. А на 19-й минуте Расмус Ристолайнен вывел хозяев вперёд.
В начале второго периода, на 24-й минуте, за хозяев забил Тони Деанджело. Позже Оуэн Типпетт с передачи российского защитника Ивана Проворова отличился аж на 50-й минуте. Затем последовали два гола гостей: Микко Рантанен (58) и Ньюхук (59). А итоговый счёт на табло установил Трэвис Конечны на последней минуте матча.
Российский голкипер Александр Георгиев совершил 29 сейвов.
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