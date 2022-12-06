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Голевой пас Ивана Проворова помог «Филадельфии» одолеть «Колорадо»

Голевой пас Ивана Проворова помог «Филадельфии» одолеть «Колорадо»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Уже на 4-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Алекса Ньюхука. На 8-й минуте Трэвис Санхайм сравнял счёт. А на 19-й минуте Расмус Ристолайнен вывел хозяев вперёд.

В начале второго периода, на 24-й минуте, за хозяев забил Тони Деанджело. Позже Оуэн Типпетт с передачи российского защитника Ивана Проворова отличился аж на 50-й минуте. Затем последовали два гола гостей: Микко Рантанен (58) и Ньюхук (59). А итоговый счёт на табло установил Трэвис Конечны на последней минуте матча.

Российский голкипер Александр Георгиев совершил 29 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2022, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ньюхук (Макар, Маккиннон) – 03:50 (5x4)   1:1 Санхайм (Лотон, Макьюэн) – 07:29 (5x5)   2:1 Лачински (Фараби, Браун) – 18:05 (5x5)   3:1 Деанджело (Фрост, Хейз) – 23:59 (5x4)   4:1 Типпетт (Лотон, Проворов) – 49:54 (5x4)   4:2 Рантанен (Джонсон) – 57:47 (5x5)   4:3 Ньюхук (Комфер, Тэйвз) – 58:23 (6x5)   5:3 Конечны (Хейз, Санхайм) – 59:00 (en)
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