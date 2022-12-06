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Голы Бучневича и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» уйти от поражения в матче с «Рейнджерс»

Голы Бучневича и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» уйти от поражения в матче с «Рейнджерс»
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Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Брэйден Шнайдер, Адам Фокс, Винсент Трочек, К'Андре Миллер, Алекси Лафренье, а также Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи.

В составе гостей отличились два российских форварда, Павел Бучневич и Владимир Тарасенко, забросившие по шайбе. Ещё по разу забивали Джордан Кайру и Райан О'Райлли. На счету Ивана Барбашёва результативная передача.

В следующем матче «Рейнджерс» в гостях сыграет с «Вегасом», а «Сент-Луис» поедет в гости к «Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2022, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Шнайдер (Готье) – 17:14 (5x5)   1:1 Бучневич (Томас, Ледди) – 18:24 (5x5)   2:1 Фокс (Панарин, Трочек) – 19:32 (5x4)   2:2 Тарасенко – 20:12 (5x5)   3:2 Трочек (Панарин, Труба) – 21:07 (5x5)   3:3 Кайру (Фолк, Барбашёв) – 31:04 (5x4)   3:4 О'Райлли (Шенн, Кайру) – 32:35 (5x5)   4:4 Миллер (Лафренье) – 44:48 (5x5)   5:4 Лафренье (Зибанеджад) – 48:16 (5x5)   6:4 Крайдер – 54:04 (4x5)
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