Голы Бучневича и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» уйти от поражения в матче с «Рейнджерс»

Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Брэйден Шнайдер, Адам Фокс, Винсент Трочек, К'Андре Миллер, Алекси Лафренье, а также Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи.

В составе гостей отличились два российских форварда, Павел Бучневич и Владимир Тарасенко, забросившие по шайбе. Ещё по разу забивали Джордан Кайру и Райан О'Райлли. На счету Ивана Барбашёва результативная передача.

В следующем матче «Рейнджерс» в гостях сыграет с «Вегасом», а «Сент-Луис» поедет в гости к «Айлендерс».