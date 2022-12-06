Голы Бучневича и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» уйти от поражения в матче с «Рейнджерс»

Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Брэйден Шнайдер, Адам Фокс, Винсент Трочек, К'Андре Миллер, Алекси Лафренье, а также Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи.
В составе гостей отличились два российских форварда, Павел Бучневич и Владимир Тарасенко, забросившие по шайбе. Ещё по разу забивали Джордан Кайру и Райан О'Райлли. На счету Ивана Барбашёва результативная передача.
В следующем матче «Рейнджерс» в гостях сыграет с «Вегасом», а «Сент-Луис» поедет в гости к «Айлендерс».
- 6 декабря 2022
-
05:47
-
05:35
-
04:42
-
04:23
-
03:55
- 5 декабря 2022
-
23:02
-
22:43
-
22:30
-
22:22
-
22:14
-
22:09
-
21:47
-
21:35
-
21:23
-
21:00
-
20:40
-
20:11
-
19:55
-
19:04
-
18:50
-
18:37
-
18:23
-
18:12
-
17:46
-
17:34
-
17:22
-
17:07
-
16:37
-
16:28
-
16:02
-
15:46
-
15:22
-
15:07
-
14:41
-
14:26