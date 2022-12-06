Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бостон» уступил «Вегасу». До этого у команды было 21 домашняя победа кряду

«Бостон» уступил «Вегасу». До этого у команды было 21 домашняя победа кряду
Комментарии

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

Уже на 2-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Пола Коттера. На 5-й минуте Джонатан Маршессо удвоил преимущество.

На 21-й минуте Коттер оформил дубль. На 34-й минуте отыграл один гол Брэд Маршан, а ещё через шесть минут забил и Давид Пастрняк. На 44-й минуте в овертайм перевёл игру Тейлор Холл. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Решающий бросок на счету у Райлли Смита.

Примечательно, что хозяева прервали серию из 15 подряд домашних побед в текущем сезоне. Если брать в учёт плей-офф прошлого сезона, то у клуба была вовсе 21 победа подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2022, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Коттер (Карлссон, Теодор) – 01:36 (5x5)   0:2 Маршессо – 05:04 (5x5)   0:3 Коттер (Стоун, Теодор) – 20:51 (5x5)   1:3 Маршан (Бержерон, Карло) – 33:46 (5x5)   2:3 Пастрняк (Макэвой, Линдхольм) – 39:35 (5x5)   3:3 Холл (Маршан) – 43:08 (5x4)   3:4 Смит – 65:00 (ПБ)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022