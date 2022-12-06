«Бостон» уступил «Вегасу». До этого у команды было 21 домашняя победа кряду

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.



Уже на 2-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Пола Коттера. На 5-й минуте Джонатан Маршессо удвоил преимущество.



На 21-й минуте Коттер оформил дубль. На 34-й минуте отыграл один гол Брэд Маршан, а ещё через шесть минут забил и Давид Пастрняк. На 44-й минуте в овертайм перевёл игру Тейлор Холл. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Решающий бросок на счету у Райлли Смита.



Примечательно, что хозяева прервали серию из 15 подряд домашних побед в текущем сезоне. Если брать в учёт плей-офф прошлого сезона, то у клуба была вовсе 21 победа подряд.