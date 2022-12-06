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Главный тренер «Колорадо» рассказал о череде травм клуба

Главный тренер «Колорадо» рассказал о череде травм клуба
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Главный тренер «Колорадо Эвеленш» Джаред Беднар прокомментировал череду травм ведущих игроков своего клуба.

«Такого случая в моей карьере я не припомню. Я даже не представляю, в каком моменте Маккиннон получил повреждение. Парни в команде должны активизироваться. Это будет непросто… Они должны каждый следующий матч выходить и играть усердно, независимо от того, что происходит», — приводит слова Беднара журналист Кайл Фредриксон в своём «твиттере».

Напомним, в сегодняшнем матче НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:5) повреждение получил канадский нападающий «лавин» Натан Маккиннон. Это девятая потеря основного игрока для «Колорадо». Среди травмированных числится и российский нападающий Валерий Ничушкин.

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