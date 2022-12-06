Белорусский форвард «Вашингтона» прокомментировал победную шайбу в матче с «Эдмонтоном»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Победную шайбу забросил Ник Дауд с передачи Алексея Протаса. Белорусский форвард рассказал о своей голевой передаче после выхода один на один с голкипером «нефтяников» Стюартом Скиннером.

«Дауд не просил меня о передаче, ему не нужно было это делать. Я видел его и знал, что он рядом и собирается помочь мне», — приводит слова Протаса журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».

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