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Дубль Михеева и гол Кузьменко помогли «Ванкуверу» вырвать победу у «Монреаля» в овертайме

Дубль Михеева и гол Кузьменко помогли «Ванкуверу» вырвать победу у «Монреаля» в овертайме
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В Канаде завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Ванкувер» принимал на своём льду «Монреаль». Победу в овертайме со счётом 7:6 (0:4, 2:0, 4:2, 1:0) одержали хозяева.

На восьмой минуте первого периода гостей вывел вперёд Коул Кофилд с передачи Джордана Харриса. На 13-й минуте удвоил преимущество гостей Ник Судзуки с передачи Кейдена Гуле. Спустя две минуты третью шайбу в ворота хозяев забросил Шон Монахан с передач Ника Судзуки и Майка Мэтисона. Майкл Пеццетта с передач Джордана Харриса и Джейка Эванса сделал счёт 4:0 на 17-й минуте первого периода.

В концовке второго периода Конор Гарланд и Илья Михеев сделали счёт 2:4.

На пятой минуте третьего периода сократил отставание до минимума Бо Хорват с передач Нильса Хёгландера и Райли Стиллмана. На шестой минуте третьего периода счёт сравнял Михеев, сделав дубль. На девятой минуте третьего периода хозяев вывел вперёд Джек Студничка. На 16-й минуте третьего периода Кристиан Дворак с передач Евгения Дадонова и Йоэля Армии сделал счёт 5:5. Через полторы минуты Джош Андерсон вновь вывел гостей вперёд. В конце третьего периода Андрей Кузьменко сделал счёт 6:6.

В овертайме победу «Ванкуверу» принёс Элиас Петтерссон.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2022, вторник. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
7 : 6
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Харрис) – 07:49 (5x5)   0:2 Судзуки (Гуле) – 12:34 (5x5)   0:3 Монахан (Судзуки, Мэтисон) – 14:57 (5x5)   0:4 Пеццетта (Харрис, Эванс) – 16:17 (5x5)   1:4 Гарланд (Кузьменко) – 36:44 (5x5)   2:4 Михеев (Петтерссон, Бёзер) – 38:28 (5x5)   3:4 Хорват (Хёгландер, Стиллман) – 44:02 (5x5)   4:4 Михеев (Петтерссон, Стиллман) – 45:45 (5x5)   5:4 Студничка – 48:49 (5x5)   5:5 Дворак (Дадонов, Армиа) – 55:23 (5x5)   5:6 Андерсон – 57:00 (5x5)   6:6 Кузьменко (Миллер, Хьюз) – 58:35 (6x4)   7:6 Петтерссон – 60:13 (3x3)
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