Дубль Михеева и гол Кузьменко помогли «Ванкуверу» вырвать победу у «Монреаля» в овертайме

В Канаде завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Ванкувер» принимал на своём льду «Монреаль». Победу в овертайме со счётом 7:6 (0:4, 2:0, 4:2, 1:0) одержали хозяева.

На восьмой минуте первого периода гостей вывел вперёд Коул Кофилд с передачи Джордана Харриса. На 13-й минуте удвоил преимущество гостей Ник Судзуки с передачи Кейдена Гуле. Спустя две минуты третью шайбу в ворота хозяев забросил Шон Монахан с передач Ника Судзуки и Майка Мэтисона. Майкл Пеццетта с передач Джордана Харриса и Джейка Эванса сделал счёт 4:0 на 17-й минуте первого периода.

В концовке второго периода Конор Гарланд и Илья Михеев сделали счёт 2:4.

На пятой минуте третьего периода сократил отставание до минимума Бо Хорват с передач Нильса Хёгландера и Райли Стиллмана. На шестой минуте третьего периода счёт сравнял Михеев, сделав дубль. На девятой минуте третьего периода хозяев вывел вперёд Джек Студничка. На 16-й минуте третьего периода Кристиан Дворак с передач Евгения Дадонова и Йоэля Армии сделал счёт 5:5. Через полторы минуты Джош Андерсон вновь вывел гостей вперёд. В конце третьего периода Андрей Кузьменко сделал счёт 6:6.

В овертайме победу «Ванкуверу» принёс Элиас Петтерссон.