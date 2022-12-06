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Кузьменко в матче с «Монреалем» сравнял счёт за полторы минуты до конца третьего периода

Кузьменко в матче с «Монреалем» сравнял счёт за полторы минуты до конца третьего периода
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В Канаде завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Ванкувер» принимал на своём льду «Монреаль». Победу в овертайме со счётом 7:6 (0:4, 2:0, 4:2, 1:0) одержали хозяева.

За полторы минуты до конца третьего периода при счёте 6:5 в пользу «Монреаля» российский форвард «косаток» Андрей Кузьменко с передач Джей Ти Миллера и Куинна Хьюза перевёл встречу в овертайм, где хозяева одержали волевую победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта шайба стала для 26-летнего российского форварда 12-й в текущем сезоне. Всего Кузьменко в 25 матчах набрал 23 (11+12) очка. «Ванкувер» после победы располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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