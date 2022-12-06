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Панарин провёл 103-ю игру с 2+ ассистами с момента дебюта в НХЛ. Только у Макдэвида больше

Панарин провёл 103-ю игру с 2+ ассистами с момента дебюта в НХЛ. Только у Макдэвида больше
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Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В этом матче российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две результативные передачи. Таким образом, эта игра стала 103-й в которой 31-летний нападающий отдавал две и более голевые передачи с момента его дебюта в Национальной хоккейной лиге. Только у хоккеиста «Эдмонтон Ойлерс» Коннора Макдэвида таких матчей больше — 137, сообщает пресс-служба лиги.

Всего за 27 игр Панарин забросил шесть шайб и отдал 24 результативные передачи с 12 минутами штрафа.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют в гостях с «Колорадо Эвеланш» утром 10 декабря (5:00 мск).

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