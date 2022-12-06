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Овечкин вручил Протасу приз лучшего игрока после матча с «Эдмонтоном»

Овечкин вручил Протасу приз лучшего игрока после матча с «Эдмонтоном»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

После матча в раздевалке «Кэпиталз» нападающий Александр Овечкин вручил пожарную верёвку — приз лучшему игроку «Вашингтона» — белорусскому форварду клуба Алексею Протасу.

Овечкин вручил Протасу приз лучшего игрока матча

Напомним, в сегодняшнем матче Протас отдал голевую передачу на Ника Дауда после выхода один на один с голкипером «нефтяников» Стюартом Скиннером. Эта шайба стала победной для «столичных» в матче.

«Кэпиталз» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

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