Овечкин вручил Протасу приз лучшего игрока после матча с «Эдмонтоном»
Поделиться
В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
После матча в раздевалке «Кэпиталз» нападающий Александр Овечкин вручил пожарную верёвку — приз лучшему игроку «Вашингтона» — белорусскому форварду клуба Алексею Протасу.
Овечкин вручил Протасу приз лучшего игрока матча
Напомним, в сегодняшнем матче Протас отдал голевую передачу на Ника Дауда после выхода один на один с голкипером «нефтяников» Стюартом Скиннером. Эта шайба стала победной для «столичных» в матче.
«Кэпиталз» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Комментарии
- 6 декабря 2022
-
10:32
-
10:16
-
10:04
-
09:52
-
09:44
-
09:31
-
09:27
-
09:20
-
09:12
-
08:51
-
08:32
-
08:22
-
08:07
-
07:59
-
07:07
-
06:41
-
06:08
-
05:47
-
05:35
-
04:42
-
04:23
-
03:55
- 5 декабря 2022
-
23:02
-
22:43
-
22:30
-
22:22
-
22:14
-
22:09
-
21:47
-
21:35
-
21:23
-
21:00
-
20:40
-
20:11
-
19:55
Партнерский контент