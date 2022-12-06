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«Ванкувер» в матче с «Монреалем» повторил необычные рекорды НХЛ 49-летней давности

«Ванкувер» в матче с «Монреалем» повторил необычные рекорды НХЛ 49-летней давности
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В Канаде завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Ванкувер» принимал на своём льду «Монреаль». Победу в овертайме со счётом 7:6 (0:4, 2:0, 4:2, 1:0) одержали хозяева.

«Ванкувер» отыгрался со счёта 0:4 и победил в овертайме. Это третий случай в истории клуба, когда команда отыгрывается с такого счёта. Предыдущие случаи были зафиксированы 15 октября 1971 года (в матче с «Калифорнией Голден Силс») и 16 января 1973 года (в матче с «Торонто»), сообщает пресс-служба лиги.

Также «косатки» повторили достижение «Бостона» 1973 года. «Ванкувер» отставал на четыре шайбы, затем отыгрался и вышел вперёд, затем снова проигрывал, но в итоге победил.

«Кэнакс» после победы располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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